Ситуація сталася страшна і водночас смішна.

Український музикант Володимир Дантес, який зараз виступає на благодійних концертах на підтримку України і займається волонтерством, нещодавно виїхав до Ізраїлю.

Там він виступав на концерті і зібрав гроші на допомогу українцям, які борються зараз з російською агресією. Але якщо публіка сприйняла його радо, то ось місцеві голуби - ні.

Дантес показав відео, на якому він вимазаний голубиними фекаліями. Помітно, що артисту і самому бридко від такої ситуації. Про це свідчить його вираз обличчя в кадрі.

"А голуби на святій землі - це до святих грошей? Просто голубина д*па з відстані в сантиметр атакувала мене", - підписав відео артист.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес на сцені підняв прапор України і разом із залом послав Путіна. Також за час перебування в Ізраїлі він встиг зустрітися зі своїм старшим братом і племінником.

Вас також можуть зацікавити новини: