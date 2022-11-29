Популярний співак зізнався, що до повномасштабного вторгнення РФ він не усвідомлював важливості спілкування саме державною мовою.

Відомий український співак Володимир Дантес тільки після 24 лютого став спілкуватися вдома і на сцені українською мовою. До цього розмовляв виключно російською. В інтерв'ю для YouTube-каналу "Розмова" гуморист відповів, чому так:

"Я та сама людина, яка розмивала кордони. Я той самий, який говорив: "Та яка різниця". Я виріс у російськомовній родині. У мене навколо була російська мова. І я думав: "Ну, я живу в Україні, нічого такого страшного немає, ось є державна мова, ось є російська".... Говорив я російською. І я прям топив за це".

Після подій 2014 року до нього так і не прийшло розуміння того, що російська - мова агресора. Більш того, він навіть відчував утиск російськомовних людей.

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"Я почав ловити наративи, які для мене були легше, типу: "А ось я звик російською. А в Австрії взагалі немає рідної мови, але вона ж не перестає від цього бути країною. А в Бельгії взагалі дві державні мови". І я думав: "Ну ось вам приклади, що не так? Дійсно, що не так у 2016 році? Крим, Донецьк, Луганськ..." Я, як егоїстична людина, думав тільки про себе", – прокоментував співак.

Також Дантес вважав, що його жарти українською мовою будуть не такими смішними, проте після 24 лютого все змінилося. Тепер він намагається говорити українською, хоча на самому початку це було досить складно.

Нагадаємо, Дорофєєва відправляється в благодійний тур по Україні.

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