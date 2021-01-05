Демі засвітила груди / instagram.com/demirose

Популярна модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок.

На фото дівчина позує, сидячи на умивальнику. Вона одягла спортивні штани, при цьому верх у неї був практично оголений. Демі одягла лише сексі-бюстгальтер з вишивкою. Варто відзначити, що у Роуз пишні груди, які вона всіляко демонструє.

Демі засвітила груди / instagram.com/demirose

Хто така Демі Роуз:

  • Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем
  • Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
  • Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич