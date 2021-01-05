Демі Роуз часто публікує відверті знімки.

Популярна модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок.

На фото дівчина позує, сидячи на умивальнику. Вона одягла спортивні штани, при цьому верх у неї був практично оголений. Демі одягла лише сексі-бюстгальтер з вишивкою. Варто відзначити, що у Роуз пишні груди, які вона всіляко демонструє.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич