26-річна британська модель поділилася з шанувальниками новим стильним фото.

Відома модель Демі Роуз продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.

Читайте такожВідома модель Демі Роуз постала в незвично скромному образіНа новому знімку Роуз позує абсолютно оголеною. Вона лише трохи прикрила груди пелюстками троянди.

Волосся дівчина розпустила, а також нанесла легкий макіяж.

"З Днем Землі. Це благословення прожити життя на цій прекрасній планеті, але про яку ми недостатньо дбаємо", - підписала знімок модель.

Підписники Роуз прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.

Хто така Демі Роуз

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.

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Автор: Іван Бойко