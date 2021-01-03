Демі Роуз часто радує шанувальників відвертими знімками.

Популярна модель Демі Роуз опублікувала в Instagram "літнє" фото.

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На знімку зірка позує в сексуальній шовковій комбінації небесного кольору. Вона підібрала модну довжину міді і доповнила такий образ босоніжками на підборах. Варто відзначити, що Демі славиться пишними формами, які не завжди вміщаються в спідню білизну або одяг.

Також цікаво, що вже кілька тижнів Роуз відпочиває на Ібіці. Вона часто публікує фото з моря і радує шанувальників відвертими знімками.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич