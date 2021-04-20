26-річна британська модель поділилася з шанувальниками новим стильним фото.

Відома модель Демі Роуз продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.

Читайте такожДемі Роуз блиснула апетитними формами в міні-сукніНа новому знімку Роуз позує у відвертому топі від @prettylittlething, велюрових обтислих штанях і ботфордах чорного кольору. Вбрання моделі вигідно підкреслило вигини її тіла.

Волосся дівчина розпустила і одягла берет, а також нанесла легкий макіяж.

Також Роуз вказала локацію, де було зроблено фото - це популярний іспанський курорт Ібіца.

"Якщо ви хочете побачити рай, просто озирніться навколо і спостерігайте його", - підписала знімки модель.

Підписники Роуз прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.

Хто така Демі Роуз

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.

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Автор: Іван Бойко