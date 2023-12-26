Саме у цьому помешканні зірка жила від народження і до п’яти років.

Будинок, в якому Бейонсе мешкала у дитинстві на Роуздейл-стріт в Техасі спалахнув на Різдво. Про цю трагічну звістку повідомило видання Daily Mail.

Причина пожежі досі не встановлена. Відомо лише те, що у цей момент там була родина, яка живе у ньому зараз. У однісіньких піжамах їм довелося рятуватися і бігти на вулицю. За даними телеканала KTRK, двоповерховий будинок почав палати о другій годині ночі. Найбільші збитки майну припали на другий поверх, який палав до прибуття пожежників.

Цікаво, що родина зірки переїхала кілька десятиліть тому. З того часу у нерухомості було чимало власників. Нинішні мешканці — пара з двома маленькими дітьми.

До речі, хоч у будинку Бейонсе жила тільки перші п'ять років свого життя, до нього постійно водили екскурсії. Кіт Розен - керівник Х'юстонських історичних турів, зазначила, що це місце було дуже популярним серед її прихильників. Саме тут найчастіше просили зупинятися під час туристичних екскурсій.

"Люди, які їздять у ці тури, — шанувальники Бейонсе. Відвідати той дім, де вона народилася, — це все одно, що поїхати до Вифлеєму — місця народження їхнього лідера. Майже 100% людей виходять, щоб сфотографуватися і зробити тут селфі", — зазначила вона.

Сама ж Бейонсе ніяк публічно не відреагувала на подію. До слова, зараз виконавиця разом з чоловіком та дітьми живе у найдорожчому маєтку в Каліфорнії з видом на океан.

Нагадаємо, нещодавно співачка випустила трек-несподіванку та здивувала фанів.

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