Фанати зірки не очікували нової композиції від неї.

Американська співачка Бейонсе випустила новий трек з нагоди виходу у прокат свого фільму "Відродження: Фільм Бейонсе" (Renaissance: A Film by Beyoncé).

Трек під назвою My House став несподіванкою для фанатів Бейонсе. Співачка не випускала нових композицій з минулого року, після виходу альбому "Відродження".

Концертний фільм Renaissance: A Film by Beyoncé розповідає про подорож співачки під час її найбільшого туру на підтримку сьомого студійного альбому. Стрічку зняла компанія Бейонсе Parkwood Entertainment.

Нагадаємо, що раніше американська співачка Бейонсе дала концерт в Лас-Вегасі, під час якого блищала в розкішній міні-сукні від відомого українського дизайнера Івана Фролова.

Бренд FROLOV створив металеву міні-сукню саме для поп-діви. Вона виконана в корсетному плані з вручну вишитим серцем. На ніжки знаменитість взула ботильйони, а на голову одягла червоний капелюшок з маскою.

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