Учасник дитячого Євробачення від України Олександр Балабанов: Моя пісня - не танцювальний хіт, вона не дитяча, але це трек, який будеш слухати в машині, який буде качати

29 листопада відбудеться гранд-фінал дитячого пісенного конкурсу «Євробачення-2020», на якому Україну представлятиме 14-річний співак з Донецька Олександр Балабанов. УНІАН поговорив з юним артистом та дізнався, чим він дивуватиме у своєму виступі, про що мріє та ким бачить себе у майбутньому.

Цього року Дитяче Євробачення проходить у новому форматі через пандемію, і всі номери конкурсантів записувалися завчасно. Ти записав свій виступ ще на початку листопада, але дізнатися результати конкурсу зможеш лише за місяць. Як тобі увесь цей час жити в очікуванні?

Так, цього року Дитяче Євробачення проходить дистанційно. Всі учасники заздалегідь записують свої перформанси, а 29 листопада у прямому ефірі з ведучими відбуватиметься Гранд-фінал конкурсу у Варшаві.

Делегація з України ще на початку листопада їздила до Польщі (Варшави) знімати свій номер. Усе пройшло чудово. Зараз ми не відпочиваємо, цей місяць проходить досить активно, я кожен день записую інтерв'ю по скайпу або зуму з європейськими фан-пабліками, намагаюся відповідати на всі запити та повідомлення. Також наша команда працює над поширенням та популяризацією конкурсу в Україні. Українці можуть голосувати 27-29 листопада за свого представника, тому намагаємось розповісти про це всім.

А коли хвилюєшся більше: під час виступу з повною залою глядачів чи навпаки, коли не можеш побачити їхньої реакції й відчути підтримку?

Хвилювання завжди присутнє перед виступом. Звичайно воно сильніше, коли перед тобою повна зала, але коли я бачу підтримку та очі людей, хвилювання зникає. Йде обмін енергіями і ти просто насолоджуєшся моментом виступу.

Як ти готувався до виступу? Можеш розповісти про особливості свого номера?

Режисерами-постановниками номера були Костянтин Томільченко та Олександр Братковський. З ними я давно знайомий, ми працювали в іншому проекті раніше, тому легко знайшли спільну мову, вони дуже позитивні. Два тижні я відпрацьовував номер на імпровізованій сцені в Україні, а вже з графікою та світлом провів репетицію на сцені у Варшаві. Щодо особливостей: на сцені я буду один, з кулею-сяйвом! Це формат запису, студії, обов'язково подивіться 29 листопада гранд-фінал!

Що для тебе означає участь у цьому конкурсі?

У 2018 і 2019 роках на Національному відборі на Дитяче Євробачення я був за крок до перемоги, з авторськими піснями я пройшов у фінал і був у десятці найкращих. Цього року з нетерпінням чекав конкурсу, оскільки це була остання моя спроба (мені виповнилося 14 років, а це віковий ліміт для конкурсу). Я довго готувався, хвилювався, що через пандемію конкурс не відбудеться, і нарешті, з третього разу став переможцем — отримав почесне право представляти Україну на Дитячому Євробаченні з піснею «Відкривай» («Open Up»).

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Під твоїм кліпом на пісню до Євробачення багато схвальних відгуків від слухачів з різних країн. Як ти думаєш, чому в усьому світі так люблять українську музику?

Так, справді, кліп та пісню “Відкривай” сприйняли позитивно. Писали багато про вайб та настрій, про особливий стиль музики. Дякую за це Михайлові Клименку (Адам), співавтору пісні. Це не танцювальний хіт, не дитяча пісня, але це точно такий трек, який будеш слухати в машині та який буде качати, який мотивує. Українська музика має свій особливий стиль, у нас багато класних професійних музикантів, не знаю, чому так відбувається, але дуже цим пишаюсь. Можливо, присутня особлива атмосфера в країні, свобода творчості, пошук.

А як ти ставишся до критики? Що робиш для того, аби не дати негативним відгукам вплинути на твою роботу?

Я спокійно сприймаю критику, вона навіть мотивує мене. Неможливо бути ідеальним для всіх. Тим паче у молодого артиста є ще над чим працювати, впевнений, мої музичні уподобання та стиль будуть ще змінюватися, трансформуватися. Тому критику сприймаю позитивно.

Олександре, ти співаєш з самого дитинства. Що тобі дає музика?

Батьки кажуть, що я співаю з пелюшок, з раннього дитинства. Я повторював усі пісні з мультиків і реклами, які чув, співав народних пісень і рок. Відвідував народний вокальний колектив, а після переїзду до Києва, у 8 років почав професійно займатися естрадним вокалом і вступив до школи мистецтв на клас гітари. Музика — моє життя, це те, що мені подобається, це те, що я можу робити професійно. Я надихаюся музикою та не уявляю себе без неї.

Ти брав участь не в одній десятці музичних конкурсів, що потребує багато часу й зусиль. Скажи, чи встигаєш ти провести час з друзями, відпочити? Як ти любиш проводити своє дозвілля?

Я майже п’ять років брав участь у різних конкурсах, фестивалях. Це велика праця, відповідальність, а також маса позитивних емоцій — спілкування з артистами з різних країн, обмін традиціями. Наприклад, на Міжнародному фестивалі мов і культур (IFLC) я співав українські пісні в Америці, Австралії, Бразилії та Канаді, дуже пишаюся цим. Насправді складно поєднувати навчання із поїздками. Доводиться часто пропускати школу, іноді хочеться відпочити, сподіваюся, після конкурсу надолужу все.

Твоя популярність у соцмережах після перемоги у нацвідборі зросла?

Підписників стало більше, звичайно, але я б не казав про популярність. Слідкують у нас в країні за Євробаченням тільки віддані фанати, більшість людей не голосують, а це дуже впливає на результат. Відмінність дитячого Євробачення у тому, що країна може підтримати свого учасника, може голосувати за нього. (Голосування триватиме з 27 по 29 листопада на офіційній сторінці Дитячого Євробачення — УНІАН).

Чим плануєш зайнятися у творчому плані після того, як етап Євробачення буде завершено? Не хочеш знову вийти на сцену конкурсу, але вже як дорослий артист?

Після Євробачення у планах серйозно зайнятися навчанням і закінчити школу з відмінним результатом. Також я мрію про успішну музичну кар'єру. Планую випустити перший альбом, мрію створювати відому в усьому світі музику, яка б надихала людей, робила їх щасливішими, дарувала позитивні емоції. Хто знає, можливо, через кілька років візьму участь у дорослому Євробаченні.

У майбутньому плануєш пов’язати своє життя зі сценою?

Так, звичайно! Бачу себе тільки на сцені та у сфері музики. Я хочу співати та продюсувати. Буду остаточно шукати свій стиль.

Яка у тебе заповітна мрія?

Мрію багато подорожувати, побачити увесь світ та, звичайно, стати відомим музикантом і зібрати свій стадіон.

Ольга Броскова

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