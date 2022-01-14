Журналіст, його дружина та донька позували на фоні новорічних декорацій.

Український журналіст та блогер Дмитро Гордон поділився серією яскравих фото з дружиною Олесею Бацман та донькою.

Фото з’явилися в Instagram-акаунті Гордона.

На фото Гордон позує з дружиною та донькою на фоні новорічних декорацій. Сам журналіст обрав для фото атмосферний новорічних светр з оленями.

Олеся з донькою ніжно обіймають Дмитра та посміхаються.

Журналіст лаконічно підписав серію привітанням зі Старим Новим роком.

"Зі старим Новим", - підписав Гордон.

У коментарях шанувальники журналіста похвалили його светр з оленями й традиційно поставили йому безліч курйозних запитань. Наразі Гордон утримується від своїх фірмових відповідей.

Читайте також"Я не класична жінка": дружина Гордона пояснила, чому жодного разу не сварилася з нимЯк повідомляв УНІАН, раніше український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон оприлюднив знімок, на якому лежить у ванні з піною.

Шанувальників потішило таке фото, і вони почали активно коментувати знімок.

Згодом подібну світлину опублікувала його дружина.

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