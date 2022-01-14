Український журналіст та блогер Дмитро Гордон поділився серією яскравих фото з дружиною Олесею Бацман та донькою.
Фото з’явилися в Instagram-акаунті Гордона.
На фото Гордон позує з дружиною та донькою на фоні новорічних декорацій. Сам журналіст обрав для фото атмосферний новорічних светр з оленями.
Олеся з донькою ніжно обіймають Дмитра та посміхаються.
Журналіст лаконічно підписав серію привітанням зі Старим Новим роком.
"Зі старим Новим", - підписав Гордон.
У коментарях шанувальники журналіста похвалили його светр з оленями й традиційно поставили йому безліч курйозних запитань. Наразі Гордон утримується від своїх фірмових відповідей.
Читайте також"Я не класична жінка": дружина Гордона пояснила, чому жодного разу не сварилася з нимЯк повідомляв УНІАН, раніше український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон оприлюднив знімок, на якому лежить у ванні з піною.
Шанувальників потішило таке фото, і вони почали активно коментувати знімок.
Згодом подібну світлину опублікувала його дружина.