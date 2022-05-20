Радісною новиною поділилася її сестра.

23-річна дочка Валерія Меладзе - Софія Меладзе - виходить заміж за свого коханого Саву. Цією радісною новиною у своєму Instagram поділилася її сестра.

Чи буде пишне святкування - поки невідомо. Софія поки не коментує майбутнє весілля.

Зазначимо, Софія Меладзе - це дочка Валерія Меладзе від першого шлюбу з Іриною. Шлюб був оформлений в березні 1989 року. Заради отримання московської прописки було оформлено фіктивне розлучення, в 1998 році вони знову одружилися. У 2012 році відносини між подружжям були фактично припинені. 21 січня 2014 року був задоволений позов Валерія Меладзе про розлучення.

У цьому шлюбі у нього народилося четверо дітей, один з яких помер через 10 днів після народження.

У 2014 році Меладзе одружився з Альбіною Джанабаєвою. У цьому шлюбі у нього також народилося троє дітей.

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