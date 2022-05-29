Ровінська закликала ігнорувати її маму.

Українська телеведуча Стася Ровінська розповіла, як можна покарати її маму за зраду. За її словами, найбільшим ударом для неї буде тотальний ігнор.

Стася зазначила, що її мама дуже боїться, що про неї всі забудуть. Це її лякає більше, ніж суд.

"Я на 100% впевнена, що для неї найгірше те, що про неї забудуть. Це зробить їй боляче. Коли в заголовках пишуть "колишня телеведуча" її дуже сильно чіпляє. На неї просто не потрібно звертати уваги", - зізналася Стася в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Нагадаємо, Сніжана Єгорова з перших днів вторгнення Росії в Україну підтримувала путінський режим. За словами її дочки Стасі Ровінської, вона навіть не висловила їй слів підтримки, коли та разом з маленькими дітьми ховалася в бомбосховищі.

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