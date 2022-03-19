Концерт у Лужниках пройшов з нагоди річниці окупації Росією Криму.

Український кліпмейкер Алан Бадоєв та популярна телеведуча ТБ-шоу про зірок Катя Осадча розкритикували пропагандистський концерт Путіна у Лужниках.

На сторінках знаменитостей у Instagram одночасно з’явилися згадки про шоу в Москві.

"Довбана орда. Сучасний Гітлер зібрав свою секту", - висловився кліпмейкер.

Росіян, котрі підтримали пропагандистський концерт, Бадоєв назвав "тисячами втрачених душ".

Крім того, продюсер також розкритикував зірок, котрі виступали на концерті. Бадоєв заявив, що співачка Поліна Гагаріна "мізерно використала свій талант". Тепер її голос "дорівнює кулям і бомбам, які прилетіли на голови українцям".

Інших зірок, котрі співали на одній сцені з Путіним, Бадоєв назвав "давно забутими іменами", у яких немає можливості ніде, крім Кремля.

"Концерт рашистів. Гітлер у пеклі радіє, його справа живе. Поліна Гагаріна – мама двох дітей. І вони живі, на відміну від 109 дітей України. Плачу від люті і неможливості сказати особисто Гагаріній, що я думаю", - написала, своєю чергою, Осадча.

Концерт у Лужниках пройшов з нагоди річниці окупації Росією Криму. Уперше за час війни з Україною глава Кремля Володимир Путін з’явився перед публікою. Проте вже на половині його промови невідомі втрутилися у трансляцію і запустили концерт з Газмановим.

Пропагандистські ЗМІ РФ писали про тисячі глядачів, яким у перервах пропонували безкоштовні хот-доги.

Напередодні стало відомо про те, що на пропагандистський захід зігнали бюджетників.

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