Концерт у Лужниках пройшов з нагоди річниці окупації Росією Криму.

Користувачі мережі помітили розбіжності у трансляції пропагандистського концерту у Лужниках з президентом РФ Володимиром Путіним.

Увагу на деякі кадри трансляції звернула прес-секретарка українського глави у 2019-2021 роках Юлія Мендель.

Мендель порівняла концерт 2022 року з таким же концертом у 2021-му і помітила одну і ту ж публіку у перших рядах. А пропагандистська символіка тільки у ведучих.

"Концерти з нагоди анексії Криму у Москві настільки популярні, що ці дівчата ходять туди щороку з однаковими мейками, манікюрами, в одному й тому ж одязі і сідають попереду одних і тих самих людей… Чи, може… це просто одне й те саме відео, використане і в 2021-му і в 2022-му? До речі, колорадські стрічки у формі літери Z – лише у телеведучих. Серед аудиторії таких стрічок нема", - написала Мендель.

Вона вважає, що масовку могли взяти з минулорічного заходу. Однак не виключає, що це могла бути просто телевізійна склейка, щоб приховати реальну кількість присутніх.

З огляду на очевидні нестикування Мендель поцікавилася реальною датою цих зйомок, чому у режисера не вистачило кадрів цьогорічного концерту для перебивок і кількістю зігнаних глядачів.

Концерт у Лужниках пройшов з нагоди річниці окупації Росією Криму. Уперше за час війни з Україною глава Кремля Володимир Путін з’явився перед публікою. Проте вже на половині його промови невідомі втрутилися у трансляцію і запустили концерт з Газмановим.

Пропагандистські ЗМІ РФ писали про тисячі глядачів, яким у перервах пропонували безкоштовні хот-доги.

Напередодні стало відомо про те, що на пропагандистський захід зігнали бюджетників.

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