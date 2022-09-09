Алеся Бацман похвалилася романтичною фотографією зі своїм відомим чоловіком.

Дружина українського журналіста Дмитра Гордона Алеся Бацман похвалилася сімейною ідилією з чоловіком. Вона виклала у своєму блозі романтичне фото, зроблене на тлі водойми.

Позує Алеся в білій футболці і сонцезахисних окулярах. Волосся зібране в пучок на голові. Дмитро одягнув рожеву футболку. Вони притиснулися один до одного, обнялися і посміхаються.

Шанувальники в коментарях обсипали закоханих компліментами.

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"Обожнюю ваші спільні відео! Одна з улюблених пар! Інтелігентні, красиві і просто приємні!", "Я теж до Бацман хочу в гості", "Дуже вас поважаю, але вже хочеться нових гостей – Алеся робить дуже цікаві інтерв'ю, хочеться інтерв'ю з Міністром екології, чи підраховують збитки екології України, медиків, хірургів, хто рятує життя наших українців... Спасибі", "І голлівудська посмішка на вустах", - написали коментатори.

Нагадаємо, дружина Дмитра Гордона проникливо заспівала "Козацькому роду нема переводу".

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