Відома актриса Дар'я Мельникова розповіла про те, що їй відповіли продюсери проекту.

Російська актриса Дар'я Мельникова, яка з дитинства знімалася в серіалі "Татусеві дочки", не з'явиться в продовженні. Таке рішення прийняли продюсери, ймовірно, грунтуючись на антивоєнних висловлюваннях чоловіка Мельникової - актора Артура Смольянінова.

"Я не знаю причин (здогадуюся), продюсери прийняли таке рішення і повідомили моєму агенту. Згода брати участь в проекті з мого боку була фаном, забавною ностальгією і веселощами, але у творців, мабуть (очевидно, це ж кінобізнес) інші цілі і ризики, так буває. Жалю я ніякого з цього приводу не відчуваю, хіба що досаду, що вони упустили можливість зібрати всіх нас разом і порадувати фанатів серіалу", - написала у своєму блозі Дар'я Мельникова.

Відзначимо, вперше серіал "Татусеві дочки" вийшов на екрані в 2007 році. До 2013 року вийшло 20 сезонів - понад 400 серій. У 2023 році проект вирішили відродити і вже випустили його анонс, проте вже відомо, що акторський склад трохи зміниться.

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Нагадаємо, російський актор Артур Смольянінов нещодавно дав скандальне інтерв'ю, в якому заявив, що якби і йшов на війну, то тільки на боці України. За це його вже встигли визнати "іноагентом".

На тлі заяви Смольянінова в Росії вирішили вирізати з фільмів і серіалів сцени з "зрадниками" (так на території країни-агресора називають тих, хто проти війни).

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