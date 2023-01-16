Нещодавно там збиралися ввести обов'язкове повідомлення перед сеансом в кінотеатрі, якщо у фільмі є актор, що "зрадив" РФ.

Член комітету Держдуми з культури Сергій Соловйов запропонував вирізати з вітчизняних кінострічок всі сцени з акторами-"зрадниками". "Зрадниками" він назвав тих, хто виступив проти "спецоперації" (так в РФ називають війну, - ред). Про таку пропозицію Соловйова пишуть росЗМІ.

"Вважаю, впроваджувати практику вирізати з фільмів слова і епізоди акторів-зрадників необхідно після проведення опитування і громадського обговорення з цього питання", - заявив депутат.

Однак він додав, що поки що не до кінця розуміє, як можна це правильно реалізувати, оскільки вирізання багатьох сцен призведе до втрати сенсу: деякі актори з антивоєнною позицією грають головні ролі.

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"Як, в якій формі і технічно як це реалізувати - тут важлива думка експертів і фахівців у цій сфері, щоб різко не знижувати якість і зміст фільмів", - додав Сергій Соловйов.

Як акторів у РФ цькують через антивоєнну позицію

Нагадаємо, в Держдумі нещодавно запропонували ввести обов'язкове повідомлення перед сеансом в кінотеатрі, якщо в переглядається фільмі є "зрадники".

Така заява послідувала після інтерв'ю російського актора Артура Смольянінова. Той заявив, що якби йшов на війну, то тільки на боці України.

Також під "санкції" встиг потрапити актор серіалу "Кухня" Дмитро Назаров. Вистави з його участю почали масово скасовувати через те, що він висловився проти війни.

Жертвами цькування стають і інші відомі діячі. Наприклад, комік Максим Галкін був визнаний Кремлем "іноагентом", оскільки він виступив проти війни і заявив, що це за наказом російських чиновників вбивають мирних українців. У відповідь на це в Росії заявили, що він веде "явно проплачену риторику".

Алла Пугачова, яка багато років працювала в Росії, змушена була виїхати з країни. Її там також почали критикувати. Наприклад, влітку на Останкінській вежі з'явився напис: "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут за*бала".

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