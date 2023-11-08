Також у акторки нещодавно помер батько.

Близьке коло американської акторки Дженніфер Еністон стурбоване її станом після смерті Меттью Перрі. Зірка убита горем через втрату близького друга. Про це повідомляє Page Six.

Відомо, що це вже друга трагедія у житті Еністон, адже нещодавно помер батько акторки.

На похоронах Перрі був присутній акторський склад культового серіалу "Друзі". Усі вони були у вкрай пригнічені.

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"Джен і Кортні хвилюються найбільше, і Джен, мабуть, переживає це найгостріше", – зазначило джерело, наближене до зірки.

Інсайдер додав: "Це друга масштабна втрата менш ніж за рік, оскільки незабаром буде річниця смерті її батька. Вона ще не повністю відновилася, і тепер це просто повністю збило її з ніг".

Додамо, що Меттью Перрі відкрито говорив про свою боротьбу із залежністю та дякував Еністон за те, що вона наглядає за ним.

"Вона найбільше простягнула руку. Знаєте, я їй за це дуже вдячний", – сказав актор про Дженніфер в інтерв’ю Дайан Сойєр у жовтні 2022 року.

Додамо, що свого часу Меттью був закоханий у Дженніфер. Однак вона не відповіла взаємністю. Зустрівшись на знімальному майданчику "Друзів", Перрі все ще мав почуття до колеги, проте згодом вони вивітрились, бо Джен була неприступною.

Нагадаємо, що 28 жовтня 2023 року Меттью Перрі знайшли мертвим у його будинку в американському місті Лос-Анджелес в гідромасажній ванні.

Додамо, що за день до смерті Меттью Перрі був на побаченні і почувався дуже добре.

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