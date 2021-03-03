Актор поставив собі банки / фото therock, Instagram
Відомий американський кіноактор Дуейн "Скеля" Джонсон шокував шанувальників плямами на своєму тілі.
Знімок артист розмістив на своїй сторінці в Instagram.
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На фото Дуейн Джонсон позує з оголеним торсом, а на його спині видніються яскраві плями від банкової терапії.
"Виглядає більш грубо, ніж здається, але в цілому терапія мені сподобалася", - розповів Джонсон.
"Виглядає, як гора пепероні", ""Скеля" проти Кракена. Не за горами новий фільм?"- пожартували шанувальники.
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