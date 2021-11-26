Актор подарував військовому свій пікап перед Різдвом.

Відомий американський актор Дуейн "Скеля" Джонсон подарував свій автомобіль ветерану Військово-Морських сил (ВМС) США Оскару Родрігесу, привітавши його з прийдешнім Різдвом.

У Twitter-акаунті Джонсона опубліковано ролик про це.

"Гордий та скромний ветеран ВМС. Добра людина", – охарактеризував його Дуейн.

За його словами, зараз ветеран працює персональним тренером, піклується про свою 75-річну маму, а також допомагає жінкам, які зіткнулися з домашнім насильством.

Читайте такожДжейсон Момоа зворушливо привітав 3-річну доньку Двейна Джонсона (відео)На відео видно, що Дуейн підвів Родрігеса до автомобіля та попросив прочитати записку, яка лежала на передньому сидінні. Там було написано: "Дякую за службу, брат. Насолоджуйся своїм новим пікапом".

Ветеран заплакав та присів на асфальт.

Все це відбувалося у рамках спеціального показу нового фільму "Червоне повідомлення" у Лос-Анджелесі. Під час нього "Скеля" пригощав відвідувачів безкоштовною їжею та власною текілою Teremana.

Дуейн Джонсон: чим він відомий

Американський рестлер, музикант, співак та кіноактор, відомий також під псевдонімом "Скеля".

Є восьмиразовим чемпіоном WWF / E, дворазовим чемпіоном WCW, дворазовим інтерконтинентальним чемпіоном WWF і п'ятикратним командним чемпіоном WWF.

Знявся у таких фільмах, як "Мумія повертається", "Широко крокуючи", "Скарб Амазонки", "Doom", "Зубна фея", "Копи в глибокому запасі", "G. I. Joe: Кидок кобри 2", "Геракл", "Джуманджі: Поклик джунглів", "Джуманджі: новий рівень", а також в серії "Форсаж".

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Автор: Катерина Шварц