Артистці 27 серпня виповнилося вже 38 років.

Українська співачка Джамала показала нову порцію світлин з фотосесії. Допис зірка присвятила своєму дню народженню.

Артистці 27 серпня виповнилося вже 38 років.

"З днем народження мене", – добродушно підписала Джамала фото.

Для святкового образу співачка обрала стильний корсет у світлому тоні з трендовими темними шлейками й атласні MOM-штани насиченого зеленого кольору.

Одяг вигідно підкреслив худорляву статуру й окремо талію Джамали.

Волосся співачки злегка уклали, хвилясті пасма природно розкинулися на плечах у зірки.

У коментарях під святковим дописом співачки посипалися привітання, зокрема від модельєрки Лілії Пустовіт, танцівниці Олени Шоптенко, співачки Тарабарової, гурту "Океан Ельзи", артистки Ольги Полякової та інших знаменитостей.

Користувачі оцінили модний образ зірки.

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Автор: Іван Бойко