Артист обурений тим, що його внесли до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Російський артист Філіп Кіркоров раніше перебував у дружніх відносинах з президентом України Володимиром Зеленським. Але все змінилося, коли Зеленський прийшов до влади.

Про це повідомляє "Комсомольська правда".

За словами Кіркорова, коли Зеленський був ще актором, вони добре спілкувалися і навіть знімалися в одному фільмі. А зараз він не розуміє, чому Міністерство культури та інформаційної політики України внесло його до Переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці.

"Ми ж із Зеленським прекрасно спілкувалися, дружили. Знімалися разом у фільмі "Любов у великому місті". Я йому там потиличники давав. А потім раптом - "Кіркоров - ворог України". Всі біди через Кіркорова, завжди так було, є і буде", - сказав артист.

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Нагадаємо, нещодавно Філіпа Кіркорова помітили у компанії українського шоумена Володимира Остапчука та його дружини Христини. Вони разом вечеряли на одному з островів Греції.

Вчинок українського артиста сильно обурив його шанувальників. Тому вони одразу ж кинулися за пошуком пояснень на сторінку до його дружини. Горняк виправдалася вельми лаконічно.

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Автор: Діана Могилєвич