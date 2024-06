Джастін Тімберлейк заарештований: що сталося

Це сталося в понеділок, 17 червня.

Американського співака Джастіна Тімберлейка заарештували. Він потрапив до "лап" правоохоронців через водіння в нетверезому стані.

Повідомляється, що інцидент стався 17 червня в Гемптоні. І вже сьогодні, 18 червня, артист постане перед судом.

Однак обставини його затримання поки що невідомі. Представник суду Саг-Гарбора лише підтвердив інформацію про те, що Тімберлейк сів за кермо свого автомобіля в стані алкогольного сп'яніння.

Відео дня

Варто зазначити, що арешт стався під час світового турне співака й автора пісень "The Forget Tomorrow". Він планує виступити цього тижня в Чикаго та Нью-Йорку.

Чим відомий Джастін Тімберлейк

Джастін Тімберлейк - володар чотирьох премій "Еммі" і дев'яти премій "Греммі".

Він прийшов до слави як один із солістів бой-бенду 'N Sync. У 2002 році він випустив свій перший сольний альбом Justified, який продали понад 8 мільйонів копій по всьому світу. Другим соло-релізом Тімберлейка став альбом FutureSex/LoveSounds, який випустили 2006 року, він включив до свого альбому такі успішні сингли, як "SexyBack", "My Love" і "What Goes Around... Comes Around", що стали хітами № 1 у США.

У 1997-2002 роках зустрічався з Брітні Спірс, після розставання випустив пісню і кліп "Cry Me a River". Пісня згодом стала світовим хітом.

У 2003 році Тімберлейк почав зустрічатися з Камерон Діас. На початку 2007 року пара оголосила про розрив стосунків.

У лютому 2007 року почав зустрічатися з актрисою Джесікою Біл. У 2011 році вони розлучилися, але через кілька місяців помирилися і 19 жовтня 2012 року одружилися в Італії. У квітні 2015 року у пари народився син Сайлас Рендалл Тімберлейк. У вересні 2020 року в пари народився другий син Фінеас.

Вас також можуть зацікавити новини: