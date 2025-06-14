Їх відзначили за видатні заслуги.

У Великій Британії присвоїли лицарський титул колишньому футболісту Девіду Бекхему, актору Гері Олдману та музиканту Роджеру Далтрі.

Як передає CNN, знаменитості опинилися серед відзначених у Почесному списку до Дня народження короля Чарльза III. Це одна з традицій у Великій Британії, коли монарх щороку відзначає видатних громадян з різних галузей - культури, спорту, науки, благодійності тощо.

Зірку "Манчестер Юнайтед" і "Реала" Бекхема відзначили за визначні заслуги в спорті та благодійній діяльності. Спортсмен провів 115 матчів у складі збірної Англії й здобував чемпіонські титули в чотирьох країнах. Він має Орден Британської імперії, а також є послом UNICEF та представником Фонду Короля.

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Гері Олдман - володар "Оскара", відомий своїми ролями у фільмах "Темний лицар", "Гаррі Поттер" та "Темні часи". Він отримав лицарське звання за внесок у драматургію.

Роджер Далтрі є фронтменом легендарного рок-гурту The Who. Його відзначили за музику та благодійну діяльність - музикант з 2000 року є покровителем Фонду боротьби з раком у підлітків.

Лицарський титул від короля

Цей список щорічно складається за рекомендацією уряду, а затверджується монархом. Після отримання лицарського звання чоловіки мають право вживати титул "Sir" перед іменем.

Це не військовий статус, а символічна почесна нагорода, яка бере початок з середньовічної традиції, але в сучасному вигляді існує як елемент британської системи орденів.

За даними ЗМІ, Бекхем багато років хотів отримати цю відзнаку, однак "злив" інформації про його включення до списку у мережу міг поставити цю мрію під загрозу.

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