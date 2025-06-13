Продовження хітового політичного трилера вийде вже восени 2025 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший тизер третього сезону хітового американського серіалу в жанрі політичний трилер "Дипломатка" (The Diplomat).

Одночасно стало відомо, що продовження шоу вийде вже восени 2025 року.

Також Netflix оголосив, що центральну роль у новому сезоні серіалу відіграватимуть персонажі Кері Рассел (Кейт Вайлер), Руфуса Сьюелла (Хел Вайлер), Еллісон Дженні (Грейс Пенн) та Бредлі Вітфорд (Тодд Пенн).

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Вже відомо, що Netflix продовжив "Дипломатку" і на четвертий сезон.

Серіал "Дипломатка" – що відомо

Перший сезон серіалу "Дипломатка" вийшов в квітні 2023 року і був позитивно сприйнятий як критиками, так і глядачами. При цьому другий сезон, випущений у жовтні 2024 року, отримав навіть кращі реакції.

В центрі сюжету – нова посолка США у Великій Британії Кейт Вайлер, яка має врегулювати міжнародну кризу, створити стратегічні альянси в Лондоні та пристосуватися до свого нового місця в центрі уваги. Однак у її плани постійно втручаються непередбачувані обставини, а також її чоловік Хел Вайлер, більш досвідчений дипломат, любитель інтриг та підкилимних ігор, якому дуже важко дається новоспечена роль другої скрипки.

Наприкінці другого сезону, після тривожного телефонного дзвінка від Хела Вайлера, у президента США Вільяма Рейберна стався смертельний серцевий напад, а це означає, що новою головою американської держави стала віце-президентка Грейс Пенн, яку до цього мала замінити на посаді Кейт.

Наразі оцінка "Дипломатки" на IMDb становить 8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 89% схвалення від критиків і 71% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 75 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 7 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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