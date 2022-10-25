Пара посварилася через те, що Трінчер не захотіла брати прізвище чоловіка.

Український блогер Олександр Волошин, який у вересні 2022 року одружився зі співачкою і актрисою Анною Трінчер, назвав причину їхньої масштабної сварки. Виявляється, Анна відмовляється брати прізвище чоловіка, що і спровокувало конфлікт між ними.

Волошин в інста-сторіз повідомив, що інцидент стався вчора, 24 жовтня. Пара настільки скандалила, що ледь не побилася. Він упевнений, що дружина повинна взяти прізвище чоловіка, адже вони - одна сім'я, а не салат "Олів'є".

Сама Трінчер сказала, що перед весіллям вони з Волошиним це питання детально не обговорювали, але раніше він говорив про те, що вона може зробити це за бажанням.

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"Аня просто так сильно проти, що у мене це викликає неоднозначні емоції. Знову посварилися", - додав Волошин.

Також він уточнив, що його мама встала на бік Ані, заявивши, що немає ніякої різниці, яке прізвище, якщо люди кохають один одного.

Анна Трінчер та Олександр Волошин: історія кохання

Восени 2021 року зіркова пара повідомила, що збирається одружитися. Але через повномасштабне вторгнення їм довелося перенести своє весілля.

Урочиста церемонія відбулася 25 вересня 2022 року в колі найближчих людей. Але вже незабаром після весілля шанувальники запідозрили, що Трінчер і Волошин розлучилися. При цьому вони говорять, що у них все добре.

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