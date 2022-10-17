Шанувальники вже почали говорити про те, що пара нібито розлучилася.

Трохи менше місяця пройшло з тих пір, як Анна Трічнер і блогер Олександр Волошин зіграли весілля. За цей час шанувальники вже встигли їх "розвести", оскільки пара перестала з'являтися разом в stories. Але зараз блогерша і зірка серіалу "Школа" показала спільне фото зі своїм законним чоловіком і поскаржилася на те, чого боялася найбільше.

"Найбільший страх в моєму житті збувся - я втратила каблучку. У дитинстві, коли дивилася такі фільми, де втрачали обручки, я завжди думала: "Ніколи в житті не втрачу її. Це так жахливо,як так можна?" І ось не пройшов навіть місяць, а кільця вже немає", - повідомила своїм прихильника Анна Трінчер.

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Олександр Волошин розповів, що Аня перестала носити кільце вже на четвертий день після одруження.

Весілля Анни Тринчер

Зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин повідомили про те, що збираються одружитися, ще восени 2021 року. Тоді Саша зробив дуже романтичну пропозицію, влаштувавши байкерську тусовку. Каблучку йому спустили на дроні.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну пара довго відкладала своє одруження. У підсумку вони одружилися 25 вересня. Весілля пройшло дуже скромно за блогерськими мірками.

Нагадаємо, названо топ-5 українських музичних новинок, які точно повинні бути у вас в плейлисті. Серед них є і нова пісня Анни Тринчер.

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