Олександр Стефанович заразився коронавірусом.

Колишнього чоловіка російської артистки Алли Пугачової, сценариста Олександра Стефановича доставили в лікарню через погане самопочуття.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Виявляється, що чоловік заразився коронавірусом, і перший час намагався вилікуватися в домашніх умовах. Але його стан тільки погіршувався, тому його госпіталізували.

Лікарі оцінюють його стан як середнього ступеня тяжкості, бо його легені вражені на 50 відсотків.

Нагадаємо, Алла Пугачова і Олександр Стефанович одружилися 24 грудня 1977 року. Їх шлюб тривав до 24 грудня 1980 року. Стефанович був другим чоловіком Примадонни.

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Автор: Діана Могилєвич