Хореограф отримала російське громадянство.

Відомий хореограф, екс-суддя українського талант-шоу "Танцюють всі" Тетяна Денисова довго мовчала про війну в Україні, чим спровокувала хвилю осуду на свою адресу.

Ще взимку 2022 року вона брала участь в зйомках ще одного українського шоу, прем'єра якого повинна була відбутися в березні. Але через мовчазну позицію по війні її вирішили прибрати з проекту.

Зараз же і зовсім стало відомо, що Денисова отримала російське громадянство. Про це розповів її екс-чоловік Олександр Кривошапко в інтерв'ю Rostyslove Production.

За словами Кривошапка, Денисова народилася в Калінінграді, але все життя прожила в Севастополі. Довгі роки вона паралельно працювала в Україні та Росії.

При цьому артист не засуджує свою екс-дружину, бо розуміє, що їй потрібно розвиватися.

"Вона постійно говорила мені, цитую: "Сашо, Росія – це країна п*дарас*в, наркоманів і повій". Це її слова. І тому мені дуже прикро, що людина, з якою у мене був шлюб, змушена жити в настільки неприємній для себе атмосфері", - зазначив Кривошапко.

Він додав, що ще в грудні 2021 року Денісова отримала російське громадянство.

Нагадаємо, раніше екс-чоловік зрадниці Тетяни Денисової одружився утретє.

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