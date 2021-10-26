Вінченцо Дулепа ледь не позбувся своєї машини, але віддячив своєму рятівнику досить скромно.

Екс-учасник "Холостячки 2" Вінченцо Дулепа, який зовсім недавно потрапив у неприємний інцидент з поліцейськими, міг залишитися без машини та великої суми грошей. Чоловіка врятували від крадіжки його авто, а сам він поскупився з вдячністю.

В Instagram Дулепа розповів, що він забув закрити вікно у своєму авто. Машина стояла без нагляду, будь-який зловмисник міг її викрасти або влізти в салон. У бардачку в екс-учасника "Холостячки 2" лежала велика сума грошей - майже 100 тисяч гривень.

На щастя, машину з відкритим вікном помітив небайдужий і чесний чоловік. Він подзвонив Дулепі (екс-герой шоу зберігає в авто записку зі своїм номером телефону) і повідомив йому про проблему.

Зірка "Холостячки 2" моментально пішов закривати вікно в машині та з радістю виявив, що ніхто його не обікрав. Дулепа вирішив віддячити своєму рятівнику і дав йому 50 доларів (близько 1 тисячі 300 гривень). Все це він, звичайно ж, знімав на відео. Бізнесмен не забував про контент навіть тоді, коли його машину могли викрасти.

Дулепа явно поскупився з вдячністю. Його врятували від крадіжки машини та 100 тисяч гривень, але він вирішив дати небайдужому чоловікові всього 50 доларів. Якби перехожий не звернув увагу на відкрите вікно і не подзвонив би Дулепі, втрати були б величезними - подяку за порятунок дорогого авто від викрадення навряд чи можна оцінити в таку скромну суму.

Нагадаємо, Дулепа покинув проект" Холостячка 2 " в шостому епізоді шоу. Крім нього, Злата Огневич попрощалася ще з двома чоловіками.

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Автор: Віолетта Орлова