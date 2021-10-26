Поліцейські обшукали машину Вінченцо Дулепи.

Екс-учасник романтичного реаліті "Холостячка 2", ресторатор Вінченцо Дулепа опинився під пильною увагою співробітників правоохоронних органів.

В інста-сторіз він розповів, що припаркував машину і ще якийсь час сидів у ній. В цей час до нього підійшли поліцейські і почали проводити обшук в його авто.

"Я не став сперечатися, хоча міг. Але я підійшов до цього з гумором. Попросили в машині відкрити все, що тільки можна: багажник, рюкзак, бардачок, підлокітник, коробку від подарунка, сірникову коробку. Я пізно зрозумів, що можу зняти відео і вам показати", - сказав Вінченцо.

Читайте такожЕкс-учасник "Холостячки 2" назвав фіналістів шоуВідзначимо, Вінченцо Дулепа покинув проект "Холостячка 2" після шостого випуску. Головна героїня і співачка Злата Огнєвіч відправила чоловіка додому, оскільки засумнівалася в його щирості.

Нагадаємо, у шостому випуску шоу "Холостячка 2" Злата Огнєвічвідправила додому ще двох своїх фаворитів.

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Автор: Діана Могилєвич