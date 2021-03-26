ЗМІ повідомляють, що Емма Стоун народила первістка / фото Емма Стоун, Instagram
Відома голлівудська акторка, зірка "Ла-Ла Ленда", Емма Стоун народила свою першу дитину.
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Про це повідомляє TMZ.
За даними джерел видання, оскароносна акторка народила ще в суботу, 13 березня, в районі Лос-Анджелеса.
Поки немає інформації про те, хто саме народився: хлопчик чи дівчинка.
Вагітність Емми Стоун: що відомо
- Про те, що актриса Емма Стоун вагітна первістком, стало відомо на початку цього року.
- Про вагітність Стоун стало відомо випадково завдяки папараці. Вони "зловили" Емму на прогулянці, а під одягом виділявся животик.
- Емма Стоун нещодавно вийшла заміж за Дейва Маккарті. Вони побралися у 2019 році, а через рік вони зіграли таємне весілля.
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