Співачка ухильно відповіла на запитання шанувальників.

Вже давно навколо української співачки Аліни Гросу і російського актора Романа Полянського ходять чутки про розставання. Однак довгий час пара не давала жодних офіційних коментарів.

Зараз же Аліна вирішила відповісти на питання, що цікавить підписників. В інста-сторіз вона написала, що поки не хоче коментувати свої стосунки з Полянським і додала: "Думаю, що це було моєю помилкою - показувати своє особисте життя".

Хоч прямо на питання знаменитість і не відповіла, зате пообіцяла розповісти подробиці пізніше.

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Стосунки Аліни Гросу та Романа Полянського

Про їхній роман стало відомо у 2021 році. Аліна розповідала, що Роман підтримав її після розлучення з чоловіком. Він знімався в її кліпах, тоді між ними і виникла та сама іскра.

Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Роман "зник" з блогу Гросу, хоча раніше часто там з'являвся. Шанувальники запідозрили, що він повернувся на свою батьківщину - Росію, в той час як співачка стала волонтером і однозначно підтримала Україну.

Крім того, нещодавно Гросу випустила пісню "Самотня зима", в якій натякнула на розставання з коханим.

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