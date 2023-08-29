За словами Ясінського, Браських просить пристойну суму за виступ.

Відомий продюсер Михайло Ясинський в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів про заробітки артистів. Йшлося безпосередньо про співака Макса Барських.

За словами Ясинського, раніше Макс працював з Аланом Бадоєвим за контрактом, але завдяки своєму таланту та успіху став повноцінним партнером. Більш того, проект "Макс Барських", як каже продюсер, уже давно окупився.

Завдяки таким заслугам артист може вимагати великі суми грошей за корпоративи чи інші виступи.

Відео дня

"У Макса Барських гонорар 50 тисяч доларів. На місяць ти працюєш щонайменше 10 разів, тому що в інші дні ти відпочиваєш. 10 разів по 50 тисяч доларів – це 500 тисяч доларів. Це просто якийсь космос", – зізнався продюсер.

Він додав, що Барських має дуже великий талант, тому його думка в пріоритеті. Тобто вже не Алан Бадоєв все вирішує, а в обговореннях бере участь і сам артист, і його ключова думка в будь-яких питаннях.

Чим відомий Макс Барських

Макс Барських був учасником "Фабрики зірок". Саме вона принесла йому популярність. Він випустив кілька хітів, серед яких "Туманы", "Неверная", "С*ка-любовь", "Агония", "Берега" та інші.

З початку повномасштабного російського вторгнення він почав перекладати свої пісні українською мовою.

Нагадаємо, раніше продюсер Михайло Ясинський розповів, скільки заробляють Оля Полякова, Потап та інші артисти. За його словами, від початку повномасштабної війни їхні заробітки впали.

Вас також можуть зацікавити новини: