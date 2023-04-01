Покровський у своїй творчості неодноразово давав зрозуміти, що він виступає проти війни.

У Росії фронтмена групи "Ногу свело!" Максима Покровського оголосили іноагентом. Про це стало відомо з оновлених даних у реєстрі Мін'юсту РФ від 31 березня 2023 року.

Росіяни звинуватили Макса в тому, що він нібито співпрацює з іноземними структурами, а також у виступах на підтримку України.

"М.С. Покровський відкрито виступав на підтримку недружньої країни - України, активно взаємодіяв з іноземними структурами, негативно висловлювався щодо громадян Російської Федерації, брав участь у зборі коштів на підтримку України", - пояснили в прес-службі Мін'юсту РФ.

Хто такий Макс Покровський

54-річний радянський і російський композитор, музикант, фронтмен і автор пісень групи "Ногу свело!". Покровський вже майже 4 роки живе в США.

Після 24 лютого 2022 року музикант неодноразово висловлювався на підтримку України, а також збирав кошти, щоб допомогти біженцям.

Не обходить стороною тему війни Макс Покровський і в своїй творчості. Наприклад, у 2022 році у гурту "Ногу свело!" вийшла композиція під назвою "Покоління Z".

Судячи з тексту, артист намагався донести до слухачів те, що вони вже втратили і що ще можуть втратити через сліпу віру пропаганді. У тому ж році була представлена ще одна обговорювана пісня - "Україна". Багато хто не зрозумів її посил, оскільки в тексті співається: "Украина, моя вторая половина..."

Слухачі розкритикували Макса за те, що він нібито приховано просуває у своїй творчості наратив того, що Україна - це не окрема держава, а чиясь частина.

Нагадаємо, лідер гурту "Ногу свело!" заявив, що артисти-мовчуни гірші за тих, хто відкрито підтримує війну.

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