Макс Покровський з перших днів війни підтримує Україну.

Лідер російської групи "Ногу звело!" Макс Покровський з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Він випустив вже кілька пісень про війну в нашій країні і відкрито говорить про російських зірок, які мовчки підтримують геноцид українського народу.

В ефірі телеканалу FREEДОМ Покровський показав прапор України, який залишив собі на пам'ять. Також він засудив російських колег, які підтримують війну в Україні.

За його словами, ті артисти, які мовчать про війну, ще гірші за тих, хто виступає на концертах з символікою російського вторгнення в Україну.

"У мене до них немає ніякого співчуття, жалю, толерантності. Все, що вони роблять - злочин. А злочин колись якимось чином має бути ідентифіковано і покарано. Проте я вважаю цих музикантів (які виступають на концертах на підтримку війни, - УНІАН) менш небезпечними, ніж ті, які мовчки намагаються всидіти на двох стільцях. Менш небезпечними я їх вважаю просто тому, що вони дурники самі по собі. Вони просто повісили на себе табличку "Я - дурник"", - сказав Покровський.

Він додав, що він не забуває про Україну. Гурт "Ногу звело!" продовжує писати музику. Наступні дві пісні будуть не конкретно про нашу країну, але про ті події, які відбуваються в світі.

Нагадаємо, раніше гурт "Ногу звело" випустив пісню, в якій згадав про міста-героїв України.

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