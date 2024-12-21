Це вже другий подібний злочин в країні за останні пів року.

Шведського репера GABORO, справжнє ім'я якого Нінос Хурі, не стало. Його застрелили посеред автомобільної стоянки у Швеції. Це вже не перший такий злочин в країні. Пів року тому там також вбили іншого репера – C.Gambino.

Про трагічний інцидент повідомило видання Daily Mail. У соцмережах поширили відео з вбивством 24-річного GABORO, який не показував обличчя та був відомий завдяки своїм маскам. На кадрах видно, як невідомий безжально декілька разів стріляє в бік чоловіка, ймовірно, репера, коли жертва намагається втекти від злочинця, але їй цього так і не вдається зробити. Відео, схоже, зняте самим вбивцею.

Правоохоронці Швеції отримали повідомлення про стрілянину в центрі міста Норрчепінг о 20-й годині 19 грудня. Після прибуття на місце злочину поліція виявила закривавленого артиста з вогнепальним пораненням.

Відео дня

Його одразу госпіталізували та намагалися врятувати в лікарні, однак поранення було несумісне з життям, і GABORO помер в клініці. Вбивця втік з місця злочину. Наразі правоохоронці розшукують невідомого, що стріляв в репера.

До слова, GABORO був відомий завдяки своїм пісням "CROLLE", "Heartless", "Browski", "SUAVEMENTE II" та іншим. У репера була судимість за різні правопорушення, зокрема, за торгівлю наркотиками та зв'язки зі злочинцями.

Зазначимо, що шість місяців тому на автомобільній стоянці, але вже у шведському місті Гетеборг, застрелили репера C.Gambino. Поліція повідомляла, що вбивство пов'язане з конфліктом банд.

Нагадаємо, раніше відому російську телеведучу на смерть збила машина. Світлана Савицька загинула внаслідок ДТП в Парижі.

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