Українська група вже прилетіла додому.

Група Go_A, яка представляла Україну на Євробаченні 2021, вже повернулася додому. Напередодні ввечері музиканти прилетіли з Роттердама в Бориспіль.

Нагадаємо, на наймасштабнішому конкурсі пісні група посіла п'яте місце. Хоча за глядацькими симпатіями - друге. Крім того, їхня пісня "Шум" увірвалася в глобальний рейтинг популярного інтернет-сервісу потокового аудіо Spotify. Трек групи Go_A зайняв 5 сходинку за кількістю прослуховувань.

Група Go_A: участь у Євробаченні

Перед першим півфіналом Євробачення-2021 букмекери прогнозували представнику України 5 місце в списку фіналістів. Інші учасники конкурсу тільки позитивно відгукувалися про пісню групи.

18 травня go_a запалили сцену в Роттердамі і підкорили глядачів оригінальним виступом і виконанням композиції SHUM. Група впевнено увійшла до фіналу.

Всього за добу після того, як відгримів перший півфінал, відео номера групи отримало перше місце в трендах ютуба. Ролик набрав понад 1,2 мільйона переглядів за день. Але у фіналі, 22 травня, група так і не змогла перемогти на конкурсі.

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Автор: Діана Могилєвич