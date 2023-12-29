Влада РФ захотіла направити гнів Росія на зірок, які "зажерлися", з'ясували журналісти.

У РФ "гола вечірка" телеведучої Анастасії Івлєєвої "вийшла боком" її учасникам після того, як в адміністрації диктатора Володимира Путіна наказали переслідувати артистів, які брали у ній участь.

У Кремлі вирішили, що це вигідно - направити негатив, який накопичився у росіян, на зірок, пише The Moscow Times, посилаючись на відомості джерел у російській владі. "В першу чергу, це перемикання уваги громадян і напрямок гніву від Кремля в бік зірок, які "зажерлися", - розповів один зі співробітників уряду Росії.

Зокрема, під роздачу серйозно потрапив співак Філіп Кіркоров - його вже вирізали з фільму "Іван Васильович змінює все". Артист зіграв російського імператора Петра I, а тепер замість його персонажа в картині буде Людовик XVI, повідомив Telegram-канал Вaza. Роль французького короля отримав актор Микита Кологривий, який відомий, зокрема, завдяки ролі Кощія у серіалі "Слово пацана. Кров на асфальті".

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Гола вечірка Івлєєвої - що повідомлялося

Наприкінці грудня стало відомо, що в Москві Анастасія Івлєєва влаштувала так звану "голу вечірку", на якій була присутня, зокрема, російська "стара гвардія" - Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська та Микола Басков.

У Росії влаштували справжнє цькування зірок, які брали участь у "шабаші" під час повномасштабної війни проти України. Зокрема, їм приписують пропаганду ЛГБТ. Івлєєвій загрожує до п'яти років в'язниці.

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