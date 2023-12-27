Анна Асті поплатилася за свою витівку.

Відома співачка родом з України Анна Асті потрапила в "бан" після "голої вечірки", яку влаштовувала скандальна блогерка Настя Івлєєва.

Як повідомляють росЗМІ, Асті повинна була виступити в Москві в новорічну ніч, проте її концерт скасували після участі у вечірці разом з іншими путіністами.

"Прямо зараз заклад шукає їй заміну. При цьому квитки на захід коштували від 8 до 360 тисяч рублів (від 3000 до 150 тисяч гривень). Після виконання своїх хітів на Болотній набережній співачка повинна була відправитися в Барвіху Luxury Village. Тепер під загрозою зриву і цей виступ", - повідомляють росЗМІ.

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Варто відзначити, що зрадниця Асті не єдина, чиї концерти скасовують після "голої вечірки". Аналогічний бан "спіймала" і Лоліта. Вона також повинна була виступити на корпоративі в новорічну ніч, проте її концерт тепер не відбудеться.

"Гола вечірка" Івлєєвої - що відомо

Нещодавно Настя Івлєєва влаштувала в Москві "голу вечірку", на яку покликала відомих путіністів - Миколу Баскова, Анну Асті, Діму Білана, Лоліту та інших.

Вони буквально влаштували шабаш в той час, як окупанти вбивають українців.

Варто відзначити, що карма вже почала наздоганяти росіян. Наприклад, Івлєєву можуть посадити за ґрати до п'яти років. Також відомо, що у неї в офісі вже пройшли обшуки. Після цього дівчина вирішила натиснути на жалість і показати свої крокодилячі сльози.

"Кажуть, Росія вміє прощати. Якщо це так, я б дуже хотіла попросити другий шанс у вас, у народу. А якщо ні, то прилюдну страту ніхто не скасовував. В принципі, що, напевно, зараз і відбувається. Я готова до будь-яких результатів", - видала Івлєєва.

Крім того, після того, як скандал набрав обертів, російська знаменитість видалила всі антивоєнні пости.

Свої вибачення також принесли Філіп Кіркоров і Діма Білан. Ось тільки плачуть вони через те, що в РФ їх взяли за зябра, а не тому, що вже майже два роки підтримують повномасштабну війну в Україні і геноцид українського народу.

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