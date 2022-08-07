Актриса підтримує Україну у війні.

Голлівудська актриса Джессіка Честейн приїхала до Києва, щоб висловити солідарність українському народу і підтримати нашу країну в розв'язаній РФ війні.

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що зірка "Небезпечної гри Слоун" і "Марсіанина" повинна зустрітися з дітьми в "Охматдиті", а пізніше вона планує поїхати в зруйнований російськими окупантами Ірпінь.

Крім того, як повідомляє Telegram-канал "Суспільні новини", у Честейн заплановано зустріч з президентом Володимиром Зеленським і главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Зазначимо, Джессіка Честейн - не єдина голлівудська зірка, яка відвідала Україну з початку повномасштабного вторгнення. Раніше в Україну вже приїжджали Анджеліна Джолі і Шон Пенн.

"Я своїми очима бачила абсолютну стійкість і неймовірну силу цих людей, які не тільки виживають в цій ситуації війни, але і захищають оточуючих", - сказала Джолі після свого візиту в Україну.

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