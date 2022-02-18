У "Суспільному" проте заявили, що сподіваються продовжити роботу з Лодигіним в майбутньому.

Голову оргкомітету з Нацвідбору на Євробачення-2022 Ярослава Лодигіна звільнили з посади через скандал навколо конкурсу, що розгорівся цього року.

Про це повідомив голова Комітету з аудиту "Суспільного" Вадим Міський на своїй сторінці в Facebook.

"Наглядова рада НСТУ прийняла рішення про звільнення Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовлення за згодою сторін", - повідомив він.

Голова комітету зазначив, що "Сусіпільне" сподівається продовжити роботу з Лодигіним в майбутньому на інших ролях.

Нагадаємо, на прес-конференції після відбору йому довелося вибачатися перед конкурсантами Kalush Orchestra, бо після виступу групи у фіналі він заявив, що Україну вже представляли на "Євробаченні" як людей з лісів і гір.

Тепер лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк заявив, що 18 лютого гурт підпише з "Суспільним" договір і заявить про свою участь у "Євробаченні" від України. Спочатку представляти Україну на конкурсі повинна була переможниця Нацвідбору Аліна Паш, проте її дискваліфікували після скандалу навколо поїздки артистки в окупований Крим.

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