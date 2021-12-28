Такий подарунок він зробив дружині напередодні Нового року.

Син покійного українського хореографа Григорія Чапкіса - Грег - похвалився подарунком, який підніс своїй дружині Ембер.

Напередодні Нового року він вирішив порадувати свою кохану і подарував їй елітний автомобіль Mercedes-Benz CLS Coupe, вартість якого сягає трьох мільйонів гривень.

Читайте також"Не підходять один одному": Заріцька викликала суперечки в мережі романтичними фото з партнером по "Танцях""Санта прийшов раніше цього року. І він хотів переконатися, що дорога його маленької сім'ї буде стильною. Щасливого Різдва Ембер, Ніколя, Макс. Тато любить вас дуже сильно", - підписав фото танцюрист.

Відзначимо, що Грег припаркував білий автомобіль з червоним бантом прямо під будинком. Його дружина Ембер, здається, не очікувала, що на неї чекає саме такий подарунок. На фото можна помітити, що вона одночасно здивована і дуже рада.

Нагадаємо, раніше син Григорія Чапкіса запалив на "Танцях з зірками".

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