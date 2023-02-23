Роман Полянський повернувся в РФ і "засвітився" в Москві ще в листопаді.

Українська співачка Аліна Гросу остаточно прояснила ситуацію і відхрестилася від свого колишнього хлопця-росіянина - актора Романа Полянського. За словами артистки, зараз вона абсолютно одна.

Співачка не прагне розкривати всі свої деталі свого життя, проте питання про хлопця-росіянина виникають досить часто. І цього разу, коли Гросу вирішила поспілкуватися з фанатами в Stories, у неї запитали, куди ж пропав Роман Полянський.

"Ні хлопця, ні коханця у мене немає!",- написала співачка, відповідаючи на запитання шанувальників.

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Також Гросу розповіла про свою самотність. Зірка зазначила, що за знаком Зодіаку вона - Близнюки. А тому вона ніколи не може бути самотньою, пожартувала співачка.

Однак що саме стало причиною розставання з Полянським і чи дійсно він відмовився підтримувати Україну - Гросу не розповіла. Судячи з усього, тема розставання для неї неприємна, а тому вона намагається віджартуватися, але при цьому дає фанатам зрозуміти, що нічого спільного з Полянським у неї зараз немає.

Гросу і Полянський - що відомо про їхні стосунки

Аліна Гросу і російський актор Роман Полянський закрутили роман в 2019 році. Він знімався в її кліпах, під час зйомок у них виникла взаємна симпатія. Полянський жив з Гросу в Києві, він навіть говорив, що вчить українську мову.

Однак після 24 лютого він ніяк не коментував повномасштабну війну РФ проти України. Полянський закрив свою сторінку в Instagram, а Гросу натякнула, що вона одна. Незабаром інформацію про розставання пари прокоментував Слава Дьомін.

Осені Полянський засвітився в Москві. Там він відвідав презентацію фільму пропутінського режисера Валерія Фокіна. Сама Гросу не стала це коментувати, проте випустила песю "Самотня зима" , в якій йдеться про розставання.

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