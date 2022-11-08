В останні кілька днів Топольський став чи не найбільш обговорюваною персоною.

Наприкінці жовтня на телеканалі СТБ відбулася прем'єра 12 сезону шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Бізнесмен, який давно живе в Майямі, вирішив знайти собі обраницю через реаліті-шоу. Зараз в Instagram-блозі Алекс запропонував підписникам поставити йому питання, що цікавлять. Один з фоловерів запитав про те, чи важливо Алексу, щоб його дівчина працювала. Ось що відповів холостяк:

"Не так важливо, щоб вона працювала, але важливо, щоб "горіла" чимось у житті. Я не розумію, коли людина нічим не зайнята і ні до чого не прагне в житті. У неї може бути якесь заняття, яке її надихає, нехай воно і не приносить прибутку".

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Відзначимо, фанати запідозрили, що переможницею проекту може стати Саша з Харкова. Вона стала фавориткою багатьох глядачів з першого випуску. Основна причина, по якій шанувальники визначили її можливу перемогу - це фотографії з геолокацією в США.

Скандал на "Холостяку"

Після виходу в ефір другого випуску шоу учасниця Анастасія Кузьміцька поскаржилася на тиск з боку психологів, Алекса Топольського і Гриші Решетніка. Також жінка повідомила, що вони знімалися в "пекельних" умовах і не спали по дві доби.

Нагадаємо, учасниця "Холостяка-10" відповіла дівчатам, які скаржаться на умови шоу.

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