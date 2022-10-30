Він висловив радість, що шоу показують українською мовою.

Ведучий романтичного реаліті "Холостяк" Григорій Решетник відповів на хейт через дубляж шоу українською. Відомо, що шоу знімали ще до повномасштабного вторгнення російською мовою. Але після 24 лютого творці проекту вирішили перевести діалоги учасниць і "холостяка" Алекса Топольського українською.

Втім, шанувальникам шоу це не сподобалося. Багато хто відзначили, що так учасниці втратили свої "родзинки" і в принципі взагалі незрозуміло, хто з себе кого представляє. Більш того, глядачі помітили, що озвучує дівчат одна актриса дубляжу.

Ведучий Решетник вирішив відповісти на хейт. Він заявив, що в черговий раз переконався в тому, що шоу "Холостяк" є найбільш обговорюваним в країні.

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"Ми це зробили! Попри всі обставини, таки запустили 12-й сезон проекту "Холостяк". І я щасливий, що він звучить українською - так і повинно бути у вільній і незалежній Україні", - написав телеведучий в Instagram.

Він додав, що реаліті "Холостяк" залишається "поза політикою", адже це шоу про кохання і романтику.

Нагадаємо, кому з дівчат Алекс Топольський вручив троянду на першій вечірці.

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