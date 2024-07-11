Хореограф показав дитину.

Відомий український хореограф, зірка шоу "Танці з зірками" Женя Кот вперше став батьком. Його дружина – гімнастка Наталія Татарінцева народила первістка.

Радісною звісткою подружжя поділилося в Instagram. Закохані повідомили, що дитина з'явилася на світ напередодні, 10 липня. У Татарінцевої та Кота народилася довгоочікувана дівчинка. Як назвали крихітку – поки що невідомо.

"Наша принцеса народилася 10.07.24 о 12:12", – написав танцюрист.

Новоспечені батьки опублікували щемливе відео, на якому показали донечку шанувальникам. На кадрах Женя та Наталія мило позують на камеру у пологовому. На руках жінка тримає новонароджену дівчинку.

Також гімнастка поділилася знімком, на якому Кот в лікарні тримає на руках донечку. Під фото вона написала: "Моя найочікуваніша ранкова рутина".

З поповнення в родині подружжя привітали їхні прихильники. У коментарях під відео вони залишили чимало приємних слів для новоспечених батьків:

"Вітаю. Хай малеча росте здоровою і наповнює ваше життя щастям і радістю"

"Яке щастя та радість! Вітаю вас з народженням вашої донечки! Хай донечка буде щаслива та здорова! Дякую вам за емоції!"

"Ви неймовірні! Вітаю вашу родину! Найкращі побажання вам і вашій малечі"

"Круто. Щиро за вас рада. Вітання"

Нагадаємо, раніше дружина Жені Кота показала вагітні фото та розкрила, скільки кіло набрала.

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