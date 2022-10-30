Шоумен заявив, що у його синів є проблеми зі здоров'ям.

Український шоумен Ігор Кондратюк активно веде інформаційну війну. Він розповідає про звірства окупантів в Україні. При цьому його сини призовного віку вирішили не вступати до лав Збройних сил України.

Зірковий батько розповів, що його діти не будуть тікати, якщо їм прийде повістка. А поки вони допомагають армії в тилу.

"Двоє хлопців живуть у Києві. Працюють. Старший монтує соціальні ролики якісь, де вони їх беруть і знімають, я не знаю. Середній займається блокчейном. Він організував фонд разом з однодумцями. Донатять на ЗСУ, возять волонтерські якісь речі. У тому фонді, здається, фігурує мер Нью-Йорка", - розповів продюсер в інтерв'ю Rostyslove Production.

Кондратюк додав, що і він, і його сини потрапляють під четверту хвилю мобілізації через проблеми зі здоров'ям. Але якщо їм прийдуть повістки, вони всі разом готові відправитися на фронт захищати рідну країну.

Також шоумен уточнив, що на початку повномасштабної війни він разом з синами вступив в тероборону, але знову-таки через здоров'я їм довелося відмовитися від цього задуму.

"Вони обидва (сини, - УНІАН) у четвертій хвилі мобілізації, так само як і я, до речі. Мені 60 років виповнилося, але, не дай Бог, буде погіршення на фронті, я піду. Всі підуть, що робити", - додав шоумен.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк невтішно висловився на адресу путініста Сергія Сосєдова, з яким сидів за одним суддівським столом на "Х-факторі".

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