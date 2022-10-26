Виявляється, шоумени не могли знайти спільну мову.

Український шоумен Ігор Кондратюк невтішно висловився на адресу путініста Сергія Сосєдова, з яким сидів за одним суддівським столом на "Х-факторі".

Кондратюк згадав, як Сосєдов завжди висловлювався "за" Радянський союз, а він, у свою чергу, не підтримував таку позицію путініста.

"У нас були такі заруби з Сосєдовим. Він просто фанат Радянського союзу, Пугачової. Коротше, такий совок, совок. Це було дивно, і я так різко реагував на це. Я вже не розумію, чи була спроба з'ясувати стосунки, чи це просто таке пікетування", - сказав Кондратюк в інтерв'ю "Rostyslove Production".

Також шоумен не розуміє, чому Сосєдов, який здобув популярність завдяки українському шоу, називав Крим російським. Така позиція екс-судді "Х-фактора" завжди дивувала Кондратюка.

"Ту ахінею, яку він сказав про Крим після 2014 року, чесно кажучи... Сказати, що я впав на дупу, я не можу сказати, ну я просто відкрив рот і думаю: "Ну навіщо, що тобі поганого тут робили?". Він звичайно трохи не від цього світу, істеричка, я б з таким не дружив", - уточнив Кондратюк.

Нагадаємо, раніше Сергій Сосєдов образив сина Таїсії Повалій через те, що він підтримав у війні Україну. Путініст заявив, що Денис Повалій не гідний своєї матері.

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