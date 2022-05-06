Конфлікт стався ще в 2014 році.

Український шоумен Ігор Кондратюк розповів, що ще в 2014 році посварився з телеведучою Оксаною Марченко. Причиною конфлікту став його пост у Facebook.

За словами Кондратюка, до конфлікту, ще коли він був суддею "Х-фактора", перед ефірами вони з Марченко часто пили чай. Пізніше він написав пост у соціальній мережі про Донбас, але Марченко з позицією Кондратюка не погодилася. Тоді у них і виникла сварка.

"З Марченко ми посварилися навесні 2014 року і перестали пити чай перед зйомками – у нас була така традиція: я приходив до неї в гримерку перед ефіром. Я написав пост у Facebook про Донбас, вона сказала, що не згодна зі мною. Моя слабкість полягала в тому, що я не пішов і не розірвав контракт з телеканалом СТБ", - сказав Кондратюк на YouTube-каналі Lavr!n.

Нагадаємо, раніше Кондратюк висловився про Марченко і Медведчука. Він назвав свою колишню колегу Оксану Марченко зрадницею, і зауважив, що її чоловіка Віктора Медведчука ніколи не сприймав як політика.

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